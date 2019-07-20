Marília Mendonça revela dificuldades da gravidez e pede dicas

29/05/2018 - Marília Mendonça, cantora Crédito: Instagram/Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça, 23, usou as redes sociais nesta sexta (19) para falar sobre as dificuldades da gravidez e pedir dicas às fãs.

Gravidíssima do namorado e também sertanejo Murilo Huff, ela anunciou a notícia em junho e diz, nas postagens, estar sofrendo com dores no nervo ciático.

Amigas gravidinhas do céu, me deem uma luz, por favor", diz. "O que vocês fazem quando dá essa dor insuportável no nervo ciático? Sei que preciso fazer fisioterapia, mas por enquanto ainda não deu tempo."

Nos vídeos seguintes, ela diz que "está difícil pisar no chão", mas que deve começar a se exercitar em breve. "Mandem um alongamento, alguma coisa aí. Gente do céu, não dá para aguentar", finalizou.