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Na disputa

Marido de prefeito luta para ganhar o Mister Brasil

Max Souza cuida do corpo e da alimentação e, na web, ostenta um corpão ao lado do marido, Edgar, e amigos

Publicado em 26 de Março de 2019 às 13:23

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 mar 2019 às 13:23
O modelo Max Souza é casado com o prefeito de Lins, em São Paulo, e sonha em ser Mister Brasil Crédito: Laercio Luz
O título de homem mais bonito do Brasil, em 2019, pode vir de Lins, em São Paulo. De lá vai concorrer Max Souza, de 24 anos, que já vive no Estado há 7 anos e cuida do corpo para ter shape de modelo. 
Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
"Quero ser o primeiro negro a vencer o título de homem mais bonito do Brasil", dispara, em uma crítica ao preconceito racial que há neste segmento do mercado. Em algumas edições do concurso nem existiram competidores negros por falta de inscrição. 
Edgar Souza e Max Souza: Max é modelo, casado com Edgar, que é prefeito de Lins, em São Paulo, e sonha em ser Mister Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
Uma curiosidade que impressiona na candidatura do modelo é que ele é casado com o atual prefeito de Lins, Edgar de Souza, autoridade que também já estampou diversas mídias ao ser eleito um dos primeiros prefeitos abertamente gay e nunca esconder seus relacionamentos. Esse é o segundo casamento do prefeito.
Crédito: Laercio Luz
Max é categórico e diz que o sonho de ser Mister Brasil vai além de preconceitos. Apesar do discurso, ele não costuma confundir a vida profissional com a vida pessoal. “Eu o amo e recebo todo o apoio dele”.

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