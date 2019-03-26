Marido de prefeito luta para ganhar o Mister Brasil

O modelo Max Souza é casado com o prefeito de Lins, em São Paulo, e sonha em ser Mister Brasil Crédito: Laercio Luz

O título de homem mais bonito do Brasil, em 2019, pode vir de Lins, em São Paulo. De lá vai concorrer Max Souza, de 24 anos, que já vive no Estado há 7 anos e cuida do corpo para ter shape de modelo.

Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92

"Quero ser o primeiro negro a vencer o título de homem mais bonito do Brasil", dispara, em uma crítica ao preconceito racial que há neste segmento do mercado. Em algumas edições do concurso nem existiram competidores negros por falta de inscrição.

Edgar Souza e Max Souza: Max é modelo, casado com Edgar, que é prefeito de Lins, em São Paulo, e sonha em ser Mister Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92

Uma curiosidade que impressiona na candidatura do modelo é que ele é casado com o atual prefeito de Lins, Edgar de Souza, autoridade que também já estampou diversas mídias ao ser eleito um dos primeiros prefeitos abertamente gay e nunca esconder seus relacionamentos. Esse é o segundo casamento do prefeito.

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