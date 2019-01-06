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Mariah Carey posta fotos do corpo após bariátrica

A cantora decidiu fazer uma cirurgia bariátrica após um período de "efeito sanfona", ou seja, engordar e emagrecer em um curto espaço de tempo

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 12:45

Publicado em 

06 jan 2019 às 12:45
Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey
Personalidades que lidam com a aparência são alvos de críticas, mesmo que, por vezes, estejam com a saúde e esteticamente belas. Mas Mariah Carey sentiu a necessidade de atender aos "anseios" dos seguidores que comentavam sobre seu peso.
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De acordo com informações do jornal The New York Times, a cantora decidiu fazer uma cirurgia bariátrica após um período de "efeito sanfona", ou seja, engordar e emagrecer em um curto espaço de tempo.
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"Ela estava recebendo muitas críticas virtuais. Mariah passou pela cirurgia e já está vendo resultados, se sentindo muito melhor", disse a fonte ouvida pela publicação, mas que não foi revelada.
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No perfil oficial dela no Instagram, Mariah costuma ser discreta e não publicar a "barriga de fora". Porém, nos últimos dias, fez questão de postar diversas fotos em que aparece de biquíni, mostrando o resultado da cirurgia.

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