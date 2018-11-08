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Desafios

Marcos Mion apresenta projeto sobre autismo à Prefeitura de São Paulo

Apresentador da Record TV sempre fala sobre os desafios para a criação do filho

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 13:21

Publicado em 

08 nov 2018 às 13:21
O apresentador Marcos Mion e o filho Romeo Crédito: Reprodução/Instagram @marcosmion
Não é de hoje que Marcos Mion fala sobre Transtorno de Espectro Autista e se dedica ao tema em entrevistas e nas redes sociais. Um dos filhos do apresentador, Romeu, de 13 anos, foi diagnosticado com a patologia desde cedo.
O humorista sempre estimula o filho através de brincadeiras e músicas. Ele explica que o garoto, por ter autismo, precisa de rotina, do contrário, fica irritado e desesperado. A criação de Romeu é compartilhada por Marcos Mion em suas redes sociais.
Nesta quarta-feira, 7, o apresentador publicou uma foto com o nome dele escrito em uma das mesas de reunião da Prefeitura de São Paulo. “Estamos saindo da prefeitura agora com um projeto que tenho há muito tempo. Vou falar mais para vocês a respeito, mas acho que agora vai”, publicou, sem revelar detalhes do programa.
De acordo com o humorista, se aceito, o projeto irá mudar a vida de muita gente que sofre com o problema. “Eu tenho certeza de que, saindo e tendo a chancela, a prefeitura abraçando, vai mudar a vida de milhares de famílias com crianças autistas”, anunciou.
Registro feito pelo apresentador Marcos Mion, durante reunião na Prefeitura de São Paulo Crédito: Instagram/@marcosmion
Em julho, Marcos Mion prestou uma homenagem ao filho no Instagram. “Eu só conseguia imaginar onde meu sonho de ter uma família chegaria, mas começando com o Romeo, dentro do espectro autista, eu já sabia que tudo seria muito melhor, mais intenso e lindo do que eu poderia ter imaginado”, recordou.
Marcos Mion ainda tem mais dois filhos, Stefano e Donatella.

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