Marcela rebate boatos sobre separação de Michel Temer

A web ficou em polvorosa nesta segunda-feira (12) com a notícia de que a ex-primeira dama Marcela Temer, de 36 anos, estaria em processo de divórcio com o ex-presidente Michel Temer, de 78 anos. O papo era de que os dois estariam, há algum tempo, pensando em como poderiam seguir com a separação.
Ao colunista Amaury Jr, que foi encontrá-los pessoalmente depois de que o comentário estourou nas redes sociais, Marcela e Michel riram da história e negaram qualquer boato. Atribuíram a boataria aos inimigos e à indústria das fake news. Muito pelo contrário, aliás, os dois garantem que estão vivendo a melhor fase do relacionamento.
Marcela e Michel Temer são casados desde 2003 e tiveram um filho, Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, o Michelzinho, de 10 anos, em 2009.