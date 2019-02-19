Maju agradece mensagens de apoio após estrear na bancada do JN

19/02/2019 - Maju Coutinho estreia na bancada do Jornal Nacional Crédito: Reprodução

Feliz com a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional, a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, 40, falou pela primeira vez após subir na bancada o jornal em sua estreia no sábado (16).

Em suas redes sociais, classificou a chance como "imensurável". "A intensidade do que vivi nos últimos dias é tão imensurável que por enquanto só me resta agradecer todo o acolhimento que recebi. Talvez, um dia, depois de digerir tudo isso, eu deixe um textão aqui", disse ela.

Famosos gostaram da estreia e apoiaram a jornalista. "Parabéns, querida, você merece", postou a apresentadora Ana Furtado. "Sorrisão diz tudo", publicou Marcos Mion, apresentador da Record. "Viva Maju. Espetacular", escreveu o jornalista César Tralli. "Maravilhosa", opinou a atriz Sheron Menezzes.

Até mesmo William Bonner, o mais longevo apresentador, a elogiou. Acostumado a vê-la sempre do outro lado da tela, já que por muito tempo Maju apresentou a previsão do tempo, Bonner desta vez foi enfático ao aprovar a colega na bancada. "Na estreia na bancada, Maria Júlia Coutinho foi Maju. Segurança, tranquilidade e o talento de sempre", escreveu.