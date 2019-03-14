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The Noite

Maisa sobre namoro: "Estou feliz, mas antes não queria saber de macho"

Atriz está em um relacionamento com Nicholas Arashiro

Publicado em 

14 mar 2019 às 18:50

Publicado em 14 de Março de 2019 às 18:50

Maísa Silva, atriz e apresentadora Crédito: Instagram / @maisa
Maisa Silva participou do The Noite, de Danilo Gentili, na quarta-feira (13) e falou sobre a paixão que sente pelo o namorado, Nicholas Arashiro. "Estou feliz, mas antes não queria saber de macho. Ficava: 'Que preguiça, tem coisa mais importante para fazer na vida'. Mas agora eu amo o meu namorado", afirmou a apresentadora de 16 anos.
Além disso, Maisa comentou sobre o primeiro talk-show, o Programa da Maisa, que estreia no sábado (16). "Eu gosto de conversar, sou muito curiosa. Talk show hoje em dia pode ser feito do jeito que quiser, não precisa se limitar a entrevistar pessoas", explicou. Maisa sonha em levar ao programa Gisele Bündchen, Selena Gomez e Gloria Maria.
> Anitta diz que franceses buscam plásticas para ter nariz igual ao dela

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