Maisa sobre namoro: "Estou feliz, mas antes não queria saber de macho"

Maisa Silva participou do The Noite, de Danilo Gentili, na quarta-feira (13) e falou sobre a paixão que sente pelo o namorado, Nicholas Arashiro. "Estou feliz, mas antes não queria saber de macho. Ficava: 'Que preguiça, tem coisa mais importante para fazer na vida'. Mas agora eu amo o meu namorado", afirmou a apresentadora de 16 anos.