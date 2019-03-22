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Quebrou a internet

Maisa imita vídeo de Bettina para divulgar seu programa

"Oi. Meu nome é Maisa. Eu tenho 16 anos e um programa só meu"

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:18

Publicado em 

22 mar 2019 às 13:18
"Oi. Meu nome é Bettina. Eu tenho 22 anos e um patrimônio acumulado de mais de R$ 1 milhão". Provavelmente você ouviu algo parecido com isso ao aguardar a reprodução dos vídeos desejados em canais da internet. Depois de toda a polêmica de R$ 1 mil virarem R$ 1 milhão, Maisa decidiu surfar na onda desse meme e aproveitá-lo para divulgar seu próprio programa. 
"Oi, meu nome é Maisa, eu tenho 16 anos e um programa só meu. Eu só tenho 15 segundos e preciso chamar sua atenção. Você quer saber como eu conquistei o meu espaço assim tão nova? Então liga a TV sábado, às duas e quinze da tarde”, disse, no teaser. Assista:
Os fãs da atriz foram à loucura e só souberam rasgar elogios para ela na web: "Ícone faz assim”, “Rainha do Brasil”, e “Você é genial” foram só alguns dos comentários deixados por seguidores nas redes sociais. 

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