Maisa imita vídeo de Bettina para divulgar seu programa

"Oi. Meu nome é Bettina. Eu tenho 22 anos e um patrimônio acumulado de mais de R$ 1 milhão". Provavelmente você ouviu algo parecido com isso ao aguardar a reprodução dos vídeos desejados em canais da internet. Depois de toda a polêmica de R$ 1 mil virarem R$ 1 milhão, Maisa decidiu surfar na onda desse meme e aproveitá-lo para divulgar seu próprio programa.

"Oi, meu nome é Maisa, eu tenho 16 anos e um programa só meu. Eu só tenho 15 segundos e preciso chamar sua atenção. Você quer saber como eu conquistei o meu espaço assim tão nova? Então liga a TV sábado, às duas e quinze da tarde”, disse, no teaser. Assista: