Maestro João Carlos Martins passa por cirurgia em São Paulo

O maestro João Carlos Martins, 84, passou por uma cirurgia em São Paulo neste sábado (4), para retirada da vesícula biliar.

João Carlos Martins passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar Crédito: Ale Catan / Divulgação

Em nota, o hospital Sírio Libanês informou do procedimento. "O paciente João Carlos Martins encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido hoje a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar."

A nota também atualiza o estado do maestro. "A cirurgia transcorreu sem intercorrências."