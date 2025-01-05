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Em recuperação

Maestro João Carlos Martins passa por cirurgia em São Paulo

No fim de 2024, João Carlos Martins apareceu na TV Globo. Ele esteve ao lado de Péricles em um especial de natal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2025 às 10:31

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 10:31

 O maestro João Carlos Martins, 84, passou por uma cirurgia em São Paulo neste sábado (4), para retirada da vesícula biliar.
João Carlos Martins chega aos 80 anos como maestro da arte da superação
João Carlos Martins passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar Crédito: Ale Catan / Divulgação
Em nota, o hospital Sírio Libanês informou do procedimento. "O paciente João Carlos Martins encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido hoje a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar."
A nota também atualiza o estado do maestro. "A cirurgia transcorreu sem intercorrências."
No fim de 2024, João Carlos Martins apareceu na TV Globo. Ele esteve ao lado de Péricles em um especial de natal.

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