Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não é fácil

Mãe de Ludmilla lembra dificuldades: "Faltou comida"

Ludmilla participou do "Arquivo Confidencial" do último domingo (4)

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 11:20

Publicado em 

05 ago 2019 às 11:20
Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla, 24, foi surpreendida neste domingo (4) no "Domingão do Faustão". A cantora foi ao programa para falar sobre a vitória no quadro "Show dos Famosos", em que dividiu o troféu com Di Ferrero, quando Fausto Silva anunciou que ela participaria do "Arquivo Confidencial". 
Emocionada, a voz de "A Danada Sou Eu" recebeu muito amor com depoimentos carinhosos e reveladores, como o de sua mãe, Silvana Sales.
"Sempre fiz de tudo pela minha filha, só não matei e roubei. Quando ela tinha um mês, o pai dela foi preso e aí me vi meio perdida. Foi muito sacrifício. Me faltou comida, para minha filha não. Já dormi com fome algumas vezes para ela ter o dela, mas não lamento por isso", confessou.
Ludmilla, em lágrimas, agradeceu a mãe: "Não sabia disso, ela nunca me contou. Se eu já valorizava minha mãe... Você é o amor da minha vida. Obrigada por tudo".
Outro depoimento que emocionou a cantora foi o da amada, Brunna Gonçalves, com quem Ludmilla assumiu um relacionamento em junho. A dançarina confidenciou que cuida muito bem da namorada e dá até comida na boca: "É um neném, não deixo ela fazer nada".
> Brunna Gonçalves flagra Ludmilla nua na cama: "Meu bebê"
Brunna também se declarou para a cantora, dizendo que nunca sentiu o que sente por ela: "É uma coisa louca. Não tenho palavras para falar o quanto eu te amo. Me sufoca".
A cantora revelou que, antes de Brunna, nunca tinha tido vontade de ficar com mulheres, mas que agradece por ter dado uma chance ao relacionamento. "O nosso amor é muito forte e é capaz de combater todas as barreiras do preconceito", disse. 
Após término do quadro, a artista brincou em sua conta do Instagram: "Me fizeram chorar, estão acabando com a minha reputação de danada", se referindo ao hit "A Danada Sou Eu". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados