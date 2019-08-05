Mãe de Ludmilla lembra dificuldades: "Faltou comida"

Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Ludmilla, 24, foi surpreendida neste domingo (4) no "Domingão do Faustão". A cantora foi ao programa para falar sobre a vitória no quadro "Show dos Famosos", em que dividiu o troféu com Di Ferrero, quando Fausto Silva anunciou que ela participaria do "Arquivo Confidencial". , 24, foi surpreendida neste domingo (4) no. A cantora foi ao programa para falar sobre a vitória no quadro, em que dividiu o troféu com, quando Fausto Silva anunciou que ela participaria do "Arquivo Confidencial".

Emocionada, a voz de "A Danada Sou Eu" recebeu muito amor com depoimentos carinhosos e reveladores, como o de sua mãe, Silvana Sales.

"Sempre fiz de tudo pela minha filha, só não matei e roubei. Quando ela tinha um mês, o pai dela foi preso e aí me vi meio perdida. Foi muito sacrifício. Me faltou comida, para minha filha não. Já dormi com fome algumas vezes para ela ter o dela, mas não lamento por isso", confessou.

Ludmilla, em lágrimas, agradeceu a mãe: "Não sabia disso, ela nunca me contou. Se eu já valorizava minha mãe... Você é o amor da minha vida. Obrigada por tudo".

relacionamento em junho. A dançarina confidenciou que cuida muito bem da namorada e dá até comida na boca: "É um neném, não deixo ela fazer nada". Outro depoimento que emocionou a cantora foi o da amada, Brunna Gonçalves , com quem Ludmilla assumiu umem junho. A dançarina confidenciou que cuida muito bem da namorada e dá até comida na boca: "É um neném, não deixo ela fazer nada".

Brunna também se declarou para a cantora, dizendo que nunca sentiu o que sente por ela: "É uma coisa louca. Não tenho palavras para falar o quanto eu te amo. Me sufoca".

A cantora revelou que, antes de Brunna, nunca tinha tido vontade de ficar com mulheres, mas que agradece por ter dado uma chance ao relacionamento. "O nosso amor é muito forte e é capaz de combater todas as barreiras do preconceito", disse.