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Diva consciente

Madonna critica incêndios na Amazônia: "Devastação para o Brasil"

Cantora se juntou ao time de artistas que está indo às redes sociais pedir ao presidente Jair Bolsonaro que intervenha e faça alguma coisa para parar com as queimadas na Amazônia

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 05:45

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 ago 2019 às 05:45
Crédito: Reprodução/Instagram @madonna_julia_fan
Madonna se juntou ao time de famosos que criticou a situação da Amazônia, que vem sofrendo com queimadas nos últimos dias. A diva pop e as outras celebridades que se manifestam sobre o caso pedem que o governo tome alguma atitude sobre os incêndios. 
> Mídia internacional associa queimada à gestão Bolsonaro
Nesta quinta (22), a loira postou em suas redes sociais uma foto que mostra parte da Amazônia pegando fogo e pede ao presidente Jair Bolsonaro que faça alguma coisa: "Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra".
> Conheça Dino D'Santiago, o muso inspirador de Madonna em Portugal
Na legenda do clique, a cantora continuou: "Os incêndios estão furiosos e a Amazônia continua a arder. Isso é uma devastação para o Brasil - para os povos indígenas que vivem lá e para as espécies de plantas e animais que fazem dela a floresta biológica mais importante! Presidente Bolsonaro, por favor, mude suas políticas e ajude não só o seu país, mas o mundo inteiro. Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra. Precisamos acordar! O futuro da floresta tropical afeta o futuro do mundo".

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