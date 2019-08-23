Madonna critica incêndios na Amazônia: "Devastação para o Brasil"

se juntou ao time de famosos que, que vem sofrendo com queimadas nos últimos dias. A diva pop e as outras celebridades que se manifestam sobre o caso pedem que o governo tome alguma atitude sobre os incêndios.

Nesta quinta (22), a loira postou em suas redes sociais uma foto que mostra parte da Amazônia pegando fogo e pede aoque faça alguma coisa: "Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra".

Na legenda do clique, a cantora continuou: "Os incêndios estão furiosos e a Amazônia continua a arder. Isso é uma devastação para o Brasil - para os povos indígenas que vivem lá e para as espécies de plantas e animais que fazem dela a floresta biológica mais importante! Presidente Bolsonaro, por favor, mude suas políticas e ajude não só o seu país, mas o mundo inteiro. Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra. Precisamos acordar! O futuro da floresta tropical afeta o futuro do mundo".