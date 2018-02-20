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Homenagem

Lupita Nyongo recria capa da 'Rolling Stone' de Chadwick Boseman

'Estamos celebrando o sucesso nas bilheterias de Pantera Negra por muitas razões, mas uma das principais é porque você era o nosso rei', escreveu ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 14:21

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 14:21

A atriz Lupita Nyongo homenageou o colega de elenco em Pantera Negra, Chadwick Boseman, recriando no seu Instagram a capa da revista Rolling Stone deste mês em que o intérprete do herói foi o destaque. Enquanto na foto da revista, feita pelo fotógrafo Norman Jean Roy, Chadwick está como TChalla, na foto que Lupita postou ela está como os adereços da sua personagem na produção, Nakia.
"Imitação é a melhor forma de homenagem! Eu admiro a sua natureza quieta, confiante e comedida. Você trouxe riqueza a todos com sua interpretação inteligente, sábia e cheia de fisicalidade do TChalla. Você nos guiou até o reino de Wakanda sem ego, sem pretensões espúrias, sem medo", escreveu a atriz na publicação. Veja o post: 
"Nós colhemos os frutos do nosso trabalho por conta da sua coragem, da sua dedicação, sua paixão intensa e seu regime intenso de treinamentos. E eu nunca vou conseguir superar o jeito como você fala a palavra 'porque'. Estamos celebrando o sucesso nas bilheterias de Pantera Negra por muitas razões, mas uma das principais é porque você era o nosso rei. Enkosi Kumkani [viva o rei, tradução livre de xhosa]! E parabéns pela sua capa da Rolling Stone. De alguém que te ama", continuou Lupita.

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