A atriz Lupita Nyongo homenageou o colega de elenco em Pantera Negra, Chadwick Boseman, recriando no seu Instagram a capa da revista Rolling Stone deste mês em que o intérprete do herói foi o destaque. Enquanto na foto da revista, feita pelo fotógrafo Norman Jean Roy, Chadwick está como TChalla, na foto que Lupita postou ela está como os adereços da sua personagem na produção, Nakia.

"Imitação é a melhor forma de homenagem! Eu admiro a sua natureza quieta, confiante e comedida. Você trouxe riqueza a todos com sua interpretação inteligente, sábia e cheia de fisicalidade do TChalla. Você nos guiou até o reino de Wakanda sem ego, sem pretensões espúrias, sem medo", escreveu a atriz na publicação. Veja o post: