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Luma de Oliveira entra na Justiça contra Eike Batista

Atriz pede R$ 380 milhões que lhe seriam devidos ainda do divórcio

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:00
Luma de Oliveira e Eike Batista no carnaval do Rio, em 2001 Crédito: Ana Branco / Agencia O Globo
Para quem achou que a história de Luma de Oliveira e Eike Batista era papel passado, se enganou. Segundo a revista Veja, a atriz entrou na Justiça com uma ação contra seu ex-marido por conta de dinheiro devido do divórcio do casal, ocorrido em 2004.
De acordo com a publicação, ela quer receber R$ 380 milhões já que teria descoberto que Eike não declarou todas as suas posses durante as negociações, evitando que ela recebesse toda sua parte na separação. O acordo de divisão de bens do casal rendeu R$ 32 mihões para Luma.
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Luma descobriu tudo sobre a partilha incompleta em meados de 2008. Segundo a Veja, ela recebeu intimações da Secretaria Estadual da Fazenda nessa época e entrou em contato com Eike para refazer a divisão. Porém, o empresário enrolou diversas vezes. Após esperar um prometido "acerto de contas" por anos, a atriz entrou com a ação.

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