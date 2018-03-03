Luma de Oliveira entra na Justiça contra Eike Batista

Para quem achou que a história de Luma de Oliveira e Eike Batista era papel passado, se enganou. Segundo a revista Veja, a atriz entrou na Justiça com uma ação contra seu ex-marido por conta de dinheiro devido do divórcio do casal, ocorrido em 2004.
De acordo com a publicação, ela quer receber R$ 380 milhões já que teria descoberto que Eike não declarou todas as suas posses durante as negociações, evitando que ela recebesse toda sua parte na separação. O acordo de divisão de bens do casal rendeu R$ 32 mihões para Luma.
Luma descobriu tudo sobre a partilha incompleta em meados de 2008. Segundo a Veja, ela recebeu intimações da Secretaria Estadual da Fazenda nessa época e entrou em contato com Eike para refazer a divisão. Porém, o empresário enrolou diversas vezes. Após esperar um prometido "acerto de contas" por anos, a atriz entrou com a ação.