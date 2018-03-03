Luma de Oliveira entra na Justiça contra Eike Batista

Luma de Oliveira e Eike Batista no carnaval do Rio, em 2001 Crédito: Ana Branco / Agencia O Globo

Para quem achou que a história de Luma de Oliveira e Eike Batista era papel passado, se enganou. Segundo a revista Veja, a atriz entrou na Justiça com uma ação contra seu ex-marido por conta de dinheiro devido do divórcio do casal, ocorrido em 2004.

De acordo com a publicação, ela quer receber R$ 380 milhões já que teria descoberto que Eike não declarou todas as suas posses durante as negociações, evitando que ela recebesse toda sua parte na separação. O acordo de divisão de bens do casal rendeu R$ 32 mihões para Luma.