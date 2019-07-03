Luiza Possi posta vídeo do nascimento do 1º filho

Luiza Possi deu à luz seu primeiro filho, Lucca, em São Paulo Crédito: Kátia Rocha Fotografia

Viva a maternidade! A cantora Luiza Possi , 34, deu a luz ao seu primeiro filho, Lucca, neste sábado (29). O pequeno é fruto do relacionamento da artista com o diretor da TV Globo, Cris Gomes.

Na tarde desta terça-feira (2), Luiza compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante do momento do nascimento de seu primogênito.

Nos comentários da publicação, a apresentadora e comediante Tatá Werneck , 35, que também espera seu primeiro filho, comentou: "Nossa, eu estou aos prantos", dando a entender que chorou ao ver o vídeo do momento da maternidade.

A apresentadora tem compartilhado detalhes da gravidez desde o início, inclusive os problemas por conta da hiperêmese gravídica, uma condição que provoca náuseas intensas e tem afetado Tatá desde o início da gestação. Há algumas semanas, ela disse à Folha que já chegou a passar mal 30, 40 vezes em um dia.

O primeiro filho de Luiza Possi nasceu na tarde deste sábado (29) às 17h26 com 2,5 kg. De acordo com a cantora, o parto foi cesária. "Nós estamos bem. Obrigada a todos que mandaram boas vibrações!"

ANÚNCIO DA GRAVIDEZ

Luiza Possi anunciou a gravidez de seu primeiro filho em janeiro deste ano. "Nunca imaginei, nunca esperei, não programei, mas estou superfeliz". O anúncio foi feito em sua conta no Instagram: "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!", postou.

A cantora, que se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro do ano passado, afirmou que estava superansiosa pra compartilhar a notícia, mas que esperou um tempo "pra tudo dar certo". Ela ainda disse que vai compartilhar "passo a passo dessa nova jornada" com os fãs.