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Luta contra o preconceito

Luiza Brunet posta capa de A GAZETA sobre agressões no Dia da Mulher

Jornal trouxe reportagem especial sobre agressões à mulher e a luta que o sexo forte trava contra o preconceito
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 mar 2019 às 17:16

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:16

Luiza Brunet compartilha capa do  jornal A GAZETA Crédito: Montagem Gazeta Online
"Elas decidiram lutar" foi a manchete que o jornal A GAZETA trouxe neste dia 8 de março de 2019, no Dia Internacional da Mulher. Quem compartilhou a capa da publicação foi a atriz Luiza Brunet, que em 2016 foi vítima de agressão vinda de seu ex-marido, o empresário Lírio Parisotto, em uma viagem que fizeram a Nova York.
> Elaine Caparroz: "Quando vi as fotos de Jane fiquei transtornada"
No post, Luiza publicou a reportagem especial completa, com cinco páginas. A matéria foi uma produção das jornalistas Geizy Gomes, Beatriz Caliman, Vilmara Fernandes, Laila Magesk, Laís Magesky e Natalia Bourguignon.
"Precisamos que a sociedade se envolva. É nosso dever e nossa salvação"
Luiza Brunet - Atriz e modelo
A reportagem trouxe a história da capixaba Jane Cherubim, que foi agredida e largada em uma estrada de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Na capa, A GAZETA relembrou o caso da paisagista Elaine Caparroz, com uma entrevista exclusiva com a vítima, falando do episódio que sofreu em um encontro.
> Jane Cherubim: "Era tratada como uma rosa e depois fui espancada"
Cinco horas depois de publicado, o post já somava mais de 4,4 mil reações e dezenas de milhares de comentários. 
Além de A GAZETA, que foi a primeira foto da galeria postada por Luiza, a atriz publicou capa e matéria da Folha de S. Paulo e print do site Globo.com.

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