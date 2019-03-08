Luiza Brunet posta capa de A GAZETA sobre agressões no Dia da Mulher

Luiza Brunet compartilha capa do jornal A GAZETA Crédito: Montagem Gazeta Online

"Elas decidiram lutar" foi a manchete que o jornal A GAZETA trouxe neste dia 8 de março de 2019, no Dia Internacional da Mulher. Quem compartilhou a capa da publicação foi a atriz Luiza Brunet, que em 2016 foi vítima de agressão vinda de seu ex-marido, o empresário Lírio Parisotto, em uma viagem que fizeram a Nova York.

No post, Luiza publicou a reportagem especial completa, com cinco páginas. A matéria foi uma produção das jornalistas Geizy Gomes, Beatriz Caliman, Vilmara Fernandes, Laila Magesk, Laís Magesky e Natalia Bourguignon.

"Precisamos que a sociedade se envolva. É nosso dever e nossa salvação" Luiza Brunet - Atriz e modelo

A reportagem trouxe a história da capixaba Jane Cherubim, que foi agredida e largada em uma estrada de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Na capa, A GAZETA relembrou o caso da paisagista Elaine Caparroz, com uma entrevista exclusiva com a vítima, falando do episódio que sofreu em um encontro.

Cinco horas depois de publicado, o post já somava mais de 4,4 mil reações e dezenas de milhares de comentários.