Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravam clipe da música "Garupa"

Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravaram em segredo o clipe da música "Garupa" Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza

Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravaram em segredo o clipe da música "Garupa" e divulgaram fotos dos bastidores na quinta-feira, 23. As cantoras contracenam juntas em um autódromo do interior de São Paulo e prometem inverter os papéis impostos ao público feminino.

A mulher de Whindersson Nunes aproveitou o momento para fazer stories no Instagram. "Queria falar que quem não gostou do nosso clipe, que morra. Cave um buraco na terra e se jogue", disse ela.

Ainda em tom de críticas, ela publicou uma foto ao lado de Pabllo Vittar na rede social e escreveu que a LGBTfobia é crime.