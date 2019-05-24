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Música

Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravam clipe da música "Garupa"

Em postagem no Instagram, a mulher de Whindersson Nunes aproveitou para atacar os preconceituosos de plantão: "LGBTfobia é crime"

Publicado em 

24 mai 2019 às 20:22

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 20:22

Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravaram em segredo o clipe da música "Garupa" Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza e Pabllo Vittar gravaram em segredo o clipe da música "Garupa" e divulgaram fotos dos bastidores na quinta-feira, 23. As cantoras contracenam juntas em um autódromo do interior de São Paulo e prometem inverter os papéis impostos ao público feminino.
A mulher de Whindersson Nunes aproveitou o momento para fazer stories no Instagram. "Queria falar que quem não gostou do nosso clipe, que morra. Cave um buraco na terra e se jogue", disse ela.
>Luísa Sonza diz que saúde de Whindersson Nunes 'regrediu' após briga
>Pabllo Vittar sobre relação com Anitta: "Não somos mais amigas"
Ainda em tom de críticas, ela publicou uma foto ao lado de Pabllo Vittar na rede social e escreveu que a LGBTfobia é crime.
"Garupa" é a primeira parceria musical das duas e fará parte do novo álbum de Luísa Sonza. Ambos ainda não têm data de lançamento.

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