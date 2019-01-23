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FIM DA TRETA

Luisa Marilac agradece apoio e pede fim de linchamento de Nego do Borel

Cantor perdeu parcerias e foi alvo de vaias durante show de Anitta

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 00:24

Publicado em 

23 jan 2019 às 00:24
Luisa Marilac agradece apoio e pede fim de linchamento de Nego do Borel Crédito: Instagram/luisamarilacc
"Vamos falar de amor, vamos falar de respeito ao próximo". Com essas palavras a travesti Luisa Marilac começou um vídeo em que agradece o apoio que recebeu nos últimos dias e pede o fim do linchamento do cantor Nego do Borel.
"Queria, primeiro de tudo, agradecer a toda comunidade LGBT por ter se unido e ter sentido, por ter pegado a minha causa, a nossa luta. Vocês são incríveis, a união faz a força e juntos somos mais fortes. O puxão de orelha que vocês deram no Borel foi maravilhoso, obrigada, mas também basta. Não vamos crucificar o cara. Já acabou, a gente aprende com os erros", disse Luisa em vídeo publicado no seu Instagram, nesta terça-feira (22).
"Tenho certeza que depois desse puxão de orelha da comunidade LGBT e das pessoas que se sentiram ofendidas, ele aprendeu. Eu tenho certeza que ele aprendeu. Errar é humano e aprender com os erros é generoso, é inteligente, e eu acho que o Nego é uma pessoa inteligente. Eu desejo o melhor para ele", completou.
Nego do Borel já foi alvo de críticas ao fazer o papel de um homossexual no seu clipe Crédito: YouTube / @Canal KondZilla
Pouco antes de publicar o vídeo, Luisa Marilac falou ao programa Fofocalizando, do SBT, que aceitava as desculpas de Nego do Borel e que, por ela, ele estava perdoado.
No começo do mês, Nego do Borel recebeu críticas após responder um comentário, na mesma rede social, de Luisa Marilac. Na ocasião, ela elogiou o cantor, que respondeu chamando a travesti de "homem gato".
Um dia após o ocorrido, Nego do Borel gravou um vídeo se desculpando. "Às vezes eu faço umas brincadeiras sem noção e que acabam machucando as pessoas, mas não é o que eu quero. Tô fazendo de tudo pra aprender e melhorar mais todo dia", disse o artista na época.
As desculpas, entretanto, não surtiram tanto efeito e, neste domingo (20), Nego do Borel foi vaiado no Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anitta.
O cantor também teve parcerias cancelas - Luisa Sonza e Ludmilla decidiram não participar da gravação do DVD do músico no fim do mês.
DISPARADA NAS BUSCAS
Nesta segunda-feira (21), dia seguinte ao show de Anitta, as buscas pelo nome do cantor disparam no site Google. Segundo levantamento da empresa, as pesquisas por Nego do Borel cresceram +850% no período ante as 24 horas anteriores.
O termo de busca "Luisa Marilac", por sua vez, figura hoje entre os termos de maior crescimento nas últimas 24 horas, com alta de 400%.

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