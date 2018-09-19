Luis Lobianco responde comentário homofóbico em seu Instagram

Luis Lobianco e seu marido, Wallace Crédito: Instagram / @luislobianco

O ator Luis Lobianco, atualmente no ar na novela "Segundo Sol", da TV Globo, respondeu comentário homofóbico feito por um seguidor em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 17. Na foto, o ator aparece ao lado de seu marido, Wallace, e Maitê, sua sobrinha, filha de sua irmã, Isabela Teodoro.

"Coitada dessa criança. (...) Não há argumentos decentes para defender essas práticas tão egoístas que é (sic) submeter crianças a esses ambientes", escreveu o usuário no perfil.