Luis Lobianco responde comentário homofóbico em seu Instagram

O ator Luis Lobianco, atualmente no ar na novela "Segundo Sol", da TV Globo, respondeu comentário homofóbico feito por um seguidor em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 17. Na foto, o ator aparece ao lado de seu marido, Wallace, e Maitê, sua sobrinha, filha de sua irmã, Isabela Teodoro.
"Coitada dessa criança. (...) Não há argumentos decentes para defender essas práticas tão egoístas que é (sic) submeter crianças a esses ambientes", escreveu o usuário no perfil.
Lobianco respondeu em seguida: "Coitada dessa criança que você foi, né? Imagino que tipo de ambiente foi submetido para falar chorume virtual e assinar como fake", escreveu.