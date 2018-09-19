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ORGULHO

Luis Lobianco responde comentário homofóbico em seu Instagram

Ator postou foto ao lado do marido e da sobrinha e foi alvo de ataque preconceituoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 22:15

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 22:15

Luis Lobianco e seu marido, Wallace Crédito: Instagram / @luislobianco
O ator Luis Lobianco, atualmente no ar na novela "Segundo Sol", da TV Globo, respondeu comentário homofóbico feito por um seguidor em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 17. Na foto, o ator aparece ao lado de seu marido, Wallace, e Maitê, sua sobrinha, filha de sua irmã, Isabela Teodoro.
"Coitada dessa criança. (...) Não há argumentos decentes para defender essas práticas tão egoístas que é (sic) submeter crianças a esses ambientes", escreveu o usuário no perfil.
Lobianco respondeu em seguida: "Coitada dessa criança que você foi, né? Imagino que tipo de ambiente foi submetido para falar chorume virtual e assinar como fake", escreveu.

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