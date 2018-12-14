Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CRESCEU

Ludwika Paleta, a Maria Joaquina de 'Carrossel, homenageia filho

Aos 40 anos de idade, atriz mexicana é mãe de três filhos

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 16:07
14/12/2018 - A atriz mexicana Ludwika Paleta, a eterna Maria Joaquina de 'Carrossel' Crédito: Instagram/@ludwika_paleta
Ludwika Paleta ganhou fama no início dos anos 1990 com a novela "Carrossel", no SBT. A trama mexicana foi exibida na emissora de Silvio Santos e conquistou a criançada da época. Ludwika interpretava Maria Joaquina. A personagem era conhecida como arrogante por ser rica, além de discriminar o colega de classe Cirilo Rivera. Diferença de classe social e racismo foram temas abordados na novela infantil.
Aos 40 anos de idade e uma carreira como atriz e modelo no México, Ludwika tem três filhos. Os mais novos, gêmeos, Sebástian e Bárbara, têm um ano de idade e são frutos da união com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente do México Carlos Salinas de Gortari. Ludwika teve o primeiro filho, Nicolás, de 19 anos, com o ator Plutarco Haza.
E, para homenagear o primogênito, a atriz decidiu fazer uma homenagem no perfil oficial dela no Instagram. "Hoje é Dia de São Nicolau. #tbt para este que já não está não 'santinho'. Te amo com todo meu coração", escreveu na legenda da foto na qual aparece ao lado do filho.
No fim de 2017, Ludwika anunciou que estava grávida. "A família está crescendo e estamos muito felizes", publicou na época no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados