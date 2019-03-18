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Luciano Huck esquece aniversário da sogra: 'Consciência pesada"

Angelina Ksyvicks, mãe de Angélica, fez 75 anos na semana passada

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:41

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:41

01/10/2018 - Luciano Huck Crédito: Instagram / @lucianohuck
Luciano Huck, 47, usou as redes sociais neste domingo (17) para elogiar a sogra, Angelina Ksyvicks, após esquecer o aniversário dela na última semana. 
"Hoje é aniversário da minha mãe, dona Marta, e a dona Angelina [mãe de Angélica] está com ciúmes", brincou Huck em uma transmissão ao vivo no Instagram.
"Em sua homenagem, dona Angelina, para a minha sogra. Feliz aniversário! Viva dona Angelina, viva dona Marta! Hoje está uma celebração absoluta."
Dona Angelina, que completou 75 anos, logo retrucou: "Sabe por que isso? Porque no dia do meu aniversário ele esqueceu", diz ela no vídeo.
"Está com a consciência pesada. Já fez duas lives com ela", confirmou Angélica, sem aparecer no vídeo.

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