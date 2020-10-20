Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luciano Huck é visto em iate luxuoso e internautas criticam

Vídeo do apresentado com a família viralizou na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:51

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:51

Luciano Huck em seu iate avaliado em R$ 35 milhões
Luciano Huck em seu iate avaliado em R$ 35 milhões Crédito: Reprodução/Twitter
Um vídeo do apresentador Luciano Huck, 49, passeando com a família em um iate luxuoso viralizou na internet e rendeu críticas de internautas. Enquanto alguns comentavam a ostentação, outros destacaram que seria uma violação ao isolamento social.
"Será que fomos nós, através do BNDES, que compramos esse brinquedinho aí?", questionou um internauta. "E vem falar de pobreza... O riquinho do papai", disse mais um. "Comunismo para vocês... iate gigante e opressão capitalista para mim", comentou outro.
Segundo o programa Melhor da Tarde (Band), a embarcação seria avaliada em R$ 35 milhões, tendo 120 pés, duas cozinhas, uma academia e vários quartos, com suíte master.
A apresentadora Angélica, 46, esposa de Huck, recebeu críticas semelhantes, há algumas semanas, com a estreia de seu programa, Simples Assim (Globo), com alegação de internautas de que ela não precisa se preocupar com salário, nem seria a pessoa mais indicada para falar sobre a simplicidade.
Na ocasião, Angélica rebateu as críticas dizendo que "sentimento não tem contracheque", e disse que, apesar das especulações sobre uma possível candidatura de Huck à Presidência, ele se envolve em questões políticas como cidadão: "Ele não é político, ele é um artista", disse ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados