Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Luana Piovani sobre Scooby: "Dói ver ele fazer da relação um show"

Loira respondeu uma seguidora na web

Publicado em 

15 jul 2019 às 15:25

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 15:25

Crédito: Divulgação
Luana Piovani voltou a falar da relação do ex, Pedro Scooby, com Anitta nas redes sociais. Em mais uma declaração polêmica, em uma resposta que a loira deu a uma seguidora, ela não perdeu a oportunidade de desabafar sobre o cenário atual. 
> Luana Piovani diz que monogamia é "sacrifício"
Na manhã desta segunda (15), ela respondeu: "Dói, sim, ter me separado. Mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show. Sem zelar por ninguém". 
Crédito: Reprodução/Instagram
> "Saio transando com qualquer coisa que cruze o caminho", diz Anitta
Luana e Scooby já estão separados desde março. Juntos, tiveram três filhos e, recentemente, o surfista assumiu o romance com a Poderosa. Desde então, a relação do ex-casal vai de mal a pior a cada flash da web. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta luana piovani pedro scooby
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados