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Luana Piovani mostra filhos em escola pública de Portugal: 'emoção', diz

Atriz contou estar chocada com a rapidez do processo de matrícula

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:31

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:31

04/02/2019 - Luana Piovani ao lado de seus filhos Crédito: Instagram / @luapio
A atriz Luana Piovani publicou mais uma etapa de sua vida em Portugal nesta segunda-feira, 4. Desta vez, ela mostrou seus três filhos, Bem, Dom e Liz. Os pequenos forma fotografados no primeiro dia de aula na nova escola - pública, fez questão de ressaltar.
"Eu não consigo descrever a minha emoção! Primeiro dia de aula na escola (pública) nova. Levei dois dias para matriculá-los. Chocante, né?", escreveu Luana em sua conta no Instagram. Em um story, a atriz ainda brincou com a situação, fazendo uma expressão de alegria e alívio: "a cara da gente com as crianças na escola".

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