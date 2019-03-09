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Luana Piovani e Pedro Scooby se separam, e ele faz homenagem à atriz

Após passarem o Carnaval separados, Scooby publicou na manhã de sábado (09) uma declaração de amor à Luana, agradecendo pelo aprendizado e pelos três filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2019 às 14:22

Publicado em 09 de Março de 2019 às 14:22

Luana Piovani e Pedro Scooby se separam, e ele faz homenagem à atriz Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Luana Piovani, 42, e o surfista Pedro Scooby, 30, terminaram o casamento. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao portal UOL. Esse é o segundo término do casal.
Após passarem o Carnaval separados, Scooby publicou na manhã de sábado (09) uma declaração de amor à Luana, agradecendo pelo aprendizado e pelos três filhos que tiveram no relacionamento.
"Hoje depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro Lugar. @luapio conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida!", afirmou o surfista ao final da mensagem.
Durante o Carnaval, enquanto ele aproveita a folia no Rio, a atriz está pulando nos bloquinhos de rua de Lisboa, em Portugal, onde os dois estavam morando com os filhos, os gêmeos Liz e Bem, de três anos, e Dom, de seis.
Em seu Instagram na terça-feira (05), Luana mostrou como foi a farra na noite anterior, ao lado de dois rapazes vestidos de noiva. "É isso! Carnaval é isso!", escreveu ela, que usou ainda as hashtags "Delícia andar na rua", "liberdade" e "livre".
Na segunda-feira (04), Pedro Scooby havia afastado rumores sobre a separação durante entrevista no camarote CarnaUOL N°1 na Sapucaí, assistindo aos desfiles nas escolas de samba do Rio, e explicou o acordo que tem com Luana.
"Temos uma família maravilhosa, temos nossas vidas, carreiras e compromissos e decidimos fazer um revezamento", contou. "Aconteceu de eu estar trabalhando no Brasil e poder vir ao Rio. Luana ficou com as crianças, mas ano que vem pode ser o contrário. Eu dei sorte de ter uma competição em Noronha e um trabalho no Rio e pude vir para o Carnaval", disse ele.

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