Luana Piovani comemora aniversário e reflete sobre separação

A artista Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio

Luana Piovani completa 43 anos nesta quinta-feira (29) e está comemorando a data junto com amigas em Ibiza, na Espanha.

Durante a manhã, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram falando sobre separação. "É um deserto", afirmou, junto a uma amiga. "Mas depois que passa o deserto, o que acontece com a gente, meu amor? Mad Max. Eu tô super Charlize Theron".

Entre eles estavam Douglas Silva, o barman paulista de 30 anos que foi com a apresentadora para Portugal; o modelo e apresentador português Ruben Rafael Gomes Rua que apresenta com a atriz o reality show Like Me na televisão portuguesa; e seu ex-namorado o ator Paulinho Vilhena, que teriam ficado juntos na "Festa da Lua".

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o mais recente affair da atriz é jogador de basquete, Ofek Malka, 23. A apresentadora e o novo amado se conheceram em meados de julho, em Ibiza, e ele estaria passando uns dias em Portugal, onde Luana mora atualmente. Nessa visita, a atriz teria sido vista saindo do hotel em que o jogador está hospedado em Cascais.