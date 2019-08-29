Luana Piovani comemora aniversário e reflete sobre separação

Luana Piovani completa 43 anos nesta quinta-feira (29) e está comemorando a data junto com amigas em Ibiza, na Espanha.
Durante a manhã, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram falando sobre separação. "É um deserto", afirmou, junto a uma amiga. "Mas depois que passa o deserto, o que acontece com a gente, meu amor? Mad Max. Eu tô super Charlize Theron".
Piovani se separou em março de Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, Liz e Bem. Em poucos meses, o surfista assumiu namoro com a cantora Anitta, o que causou uma série de indiretas e até brigas nas redes sociais.
Desde o término, Piovani nunca confirmou estar em um novo relacionamento, apesar de ter aparecido acompanhada de alguns amigos, que foram apontados como novos affairs.
Entre eles estavam Douglas Silva, o barman paulista de 30 anos que foi com a apresentadora para Portugal; o modelo e apresentador português Ruben Rafael Gomes Rua que apresenta com a atriz o reality show Like Me na televisão portuguesa; e seu ex-namorado o ator Paulinho Vilhena, que teriam ficado juntos na "Festa da Lua".
Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o mais recente affair da atriz é jogador de basquete, Ofek Malka, 23. A apresentadora e o novo amado se conheceram em meados de julho, em Ibiza, e ele estaria passando uns dias em Portugal, onde Luana mora atualmente. Nessa visita, a atriz teria sido vista saindo do hotel em que o jogador está hospedado em Cascais.
Procurada pelo F5, a assessoria de Luana disse que não se pronuncia sobre a vida pessoal da atriz. "Você está atrasado, hein? Não tenho nada a dizer não. Vocês tem a foto", disse Piovani ao jornalista que apresenta o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT.