Luan Santana diz estar por fora de repercussão de 'Juntos'

Luan Santana e Paula Fernandes, juntos e 'shallow now' Crédito: Divulgação

A letra da música "Juntos", lançada por Paula Fernandes, 34, na semana passada, teve rápida repercussão. Foram críticas, memes e até hashtags, em sua maioria negativas. Mas Luan Santana, 28, que fez parceria com a cantora nesse novo trabalho, afirmou ainda estar alheio a toda essa atenção.

"Eu estou meio por fora, porque aconteceu tudo nesse período pré-DVD", afirmou o músico na noite deste domingo (19) após o show realizado em Salvador para gravação de seu novo DVD, "Viva". "Está um piseiro? Uma bagunça?", questionou ele ao saber das críticas à música.

"Paula me chamou, eu gravei a voz no meu estúdio, durante a correria do DVD, e mandei para ela. Ela me mandou [a versão final da música] há uns dois dias, achei massa. Mas eu estava muito focado, preocupado com esse DVD, agora que vou ter tempo de pegar o celular e ver isso tudo."

"Juntos" foi lançada oficialmente neste domingo (19), como a versão em português da canção "Shallow", que ficou famosa na voz de Lady Gaga e Braddley Cooper, no filme "Nasce Uma Estrela". A música ganhou o Oscar, o Globo de Ouro e dois Grammys.

APRENDA A CANTAR "JUNTOS"

Paula Fernandes chegou a dizer, ao anunciar Luan Santana como seu parceiro nesse trabalho, que a letra é muito profunda e que queria um parceiro que se entregasse. "Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música", afirmou ela na ocasião.

Após a divulgação do refrão, no entanto, a cantora acabou virando meme na internet. No Twitter, os fãs de Lady Gaga, principalmente, ajudaram a criar a hashtag #morreuumaestrela em referência ao filme "Nasce uma Estrela", da canção original.