Leo Dias revela detalhes de sua primeira vez em helicóptero

ficou tímido, mas por pressão da amigadecidiu contar tudo sobre sua primeira vez em um helicóptero durante umque foi ao ar no "Fofocalizando", no SBT.

O jornalista lembrou que trabalhava com uma repórter aérea em uma rádio onde era estagiário. Na ocasião, recebeu um convite para voar com ela: "Eu era estagiário de uma rádio e eu gravava com uma repórter aérea. Até que veio o convite para eu fazer um passeio de helicóptero com ela, só que a condição do passeio era... Eu preferi ficar no chão".