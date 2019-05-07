Leo Dias revela detalhes de sua primeira vez em helicóptero

Leo Dias ficou tímido, mas por pressão da amiga Lívia Andrade decidiu contar tudo sobre sua primeira vez em um helicóptero durante um papo mais picante que foi ao ar no "Fofocalizando", no SBT.
O jornalista lembrou que trabalhava com uma repórter aérea em uma rádio onde era estagiário. Na ocasião, recebeu um convite para voar com ela: "Eu era estagiário de uma rádio e eu gravava com uma repórter aérea. Até que veio o convite para eu fazer um passeio de helicóptero com ela, só que a condição do passeio era... Eu preferi ficar no chão".
Segundo informações da revista Caras, Leo Dias logo brincou que a troca de favores que essa repórter queria era muito alto para andar de helicóptero.