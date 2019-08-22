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Novo solteiro

Leo Chaves se separa da mulher após 14 anos juntos

Léo foi casado durante 14 anos e são pais de três filhos.

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 18:48
Leo Chaves Crédito: Reprodução/Instagram @leochaves
O cantor Leo Chaves, que até pouco tempo atrás fazia dupla sertaneja com o irmão, Victor, está em processo de separação com a agora ex-mulher Tatianna Sbrana. Ambos ficaram juntos por 14 anos e são pais de três filhos.
Em sua conta pessoal no Instragram, Leo fez questão de comunicar o fim da relação, de forma amigável, com seus seguidores. "Nosso casamento foi de sucesso, sim, sorrisos e lágrimas, pódios e derrotas, tristeza e alegria, paz e crises, mas acima de tudo um aprendizado mútuo de vida", começou.
Em seguida, o artista falou da gratidão que sente por ter vivido todo esse tempo ao lado dela. "Decidimos de forma amigável e madura que nosso casamento chegou ao fim. No entanto, reafirmamos que a família que construímos é intocável. A partir de agora, nós seguiremos caminhos separados, e ao mesmo tempo juntos, pois estaremos sempre convivendo, unidos, em família. Continuamos amigos que se admiram e acima de tudo, se respeitam", disse.
Tatianna também falou sobre o fim da relação. "A vida é feita de ciclos pelos constantes movimentos do tempo, estes nem sempre fáceis. No início de agosto encerramos um ciclo do qual nasceram as maiores bênçãos e razões de nossas vidas: nossos filhos. Não somos mais marido e mulher, mas o respeito e o carinho serão eternamente mútuos, entre nós e a linda história que construímos", publicou.

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