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O RETORNO

Lembra dele? 'Tio da Sukita' está de volta em nova propaganda; assista

Agora, personagem adota hábitos modernos, mas continua sendo o mesmo de sempre

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 21:44
Nova campanha de marketing mostra o 'tio Sukita' conversando com uma jovem no elevador Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYTio da SukitaENTITY_apos_ENTITY (2018) / YouTube / B.blend
A propaganda do 'Tio da Sukita' - marca de refrigerante - ganhou uma nova versão nesta semana. A volta faz parte de uma campanha para divulgar uma máquina de bebidas em cápsulas.
O popular comercial, de 19 anos atrás, mostra um homem mais velho e formal 'xavecando', sem sucesso e com insistência, mulheres mais novas.
O conceito e o desfecho do novo comercial continuam os mesmos, mas o senhor adotou hábitos modernos: usa tênis descolados, ecobags e prefere a bicicleta ao carro.
Assista ao vídeo da década de 1990.
O 'Tio da Sukita' é interpretado por Roberto Arduin, ator de 68 anos. No ano passado, ele chegou a brincar com seu 'sumiço': "Alguém falou que morri?! Morri não, estou com uma peça no Teatro Cacilda Becker".

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