Larissa Manoela diz que pensa em morar fora do Brasil

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Com a proximidade do fim da novela "As Aventuras de Poliana" (SBT), Larissa Manoela, 18, já pensa no futuro. A atriz esteve nesta terça-feira (23) na 47ª São Paulo Fashion Week e comentou que está se preparando para lançar projetos inéditos ainda esse ano. Um deles é a sua estreia na Netflix, em um longa original da plataforma de streaming, além de uma turnê.

"Tenho músicas para lançar, mais maduras e dançantes. Essa nova fase é muito importante para mim e muito marcante", disse. "Eu termino a novela neste ano e já estou planejando minha carreira para o ano que vem. Na minha vida pessoal e profissional é tudo muito programado. Estou onde o meu trabalho está presente", completou, mencionando que pensa em estudar fora do Brasil ou em mudar de cidade em 2020.

Por conta dos trabalhos, como em "As Aventuras de Poliana" (SBT), Larissa ficou famosa a ponto de ser reconhecida em todo lugar que vai. Segundo ela, desde crianças até "vovós" a abordam, mas sempre de maneira "muito positiva" e, muitas vezes, pedindo para que ela grave vídeos para os filhos e parentes mais jovens.

"Hoje em dia é difícil ir aonde as pessoas não me conhecem. Quando não abordam, às vezes comentam de longe. E eu estou super acostumada, nunca me privei de ir aonde eu gosto. Vou a todos os lugares e não me incomodo com isso, acho até bacana esse contato", conta. "Às vezes, divulgo um pouco antes onde estarei, e eles [fãs] vão atrás de mim."

Para ela, ser um exemplo para os mais novos é um prazer. "Tudo o que eu aprendo em casa acabo passando para os meus fãs. Porque são crianças, são a nova geração, o futuro", diz. "Hoje em dia a gente vê muita coisa ruim na internet, mas eu a uso para propagar o bem e para trazer essas crianças para perto de mim."

MODA

Essa é a terceira edição da SPFW que Larissa comparece. Desta vez, a atriz prestigiou o desfile de grife Fabiana Milazzo, da qual diz ter várias peças de roupa em seu armário.

Ela confessou ainda que é consumista, especialmente quando o assunto é jeans _seu tecido favorito do momento.

"Jaqueta jeans, colete, calça jeans... Eu mudei um pouco, já tive várias fases da minha vida, mas agora estou muito no jeans. Acho que combina muito", indica.