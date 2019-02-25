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Lady Gaga e Madonna tiram foto em festa pós-Oscar e internet brinca

Estrelas do mundo pop já trocaram farpas no passado

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:55

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:55

25/02/2019 - Madonna e Lady Gaga posam para o fotógrafo JR após cerimônia do Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@jr
Estrelas do mundo pop e consideradas rivais, as cantoras Madonna, 60, e Lady Gaga, 32, surpreenderam os fãs em todo o mundo ao posarem juntas para uma foto após o Oscar, na noite deste domingo (25), em Los Angeles (EUA).
Na imagem elas aparecem abraçadas e rindo. Lady Gaga está de olhos fechados e segura a estatueta do Oscar que tinha acabado de ganhar -ela levou o prêmio na categoria melhor canção original por "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela".
A foto foi feita pelo fotógrafo JR e publicada pela revista americana Time no Instagram oficial da publicação.
Em seu Insta Stories, o fotógrafo JR divulgou também pequenos vídeos dos bastidores da foto, que aconteceu na tradicional festa pós-Oscar dada por Madonna e seu empresário, Guy Oseary, e que é considerada uma das mais badaladas de Hollywood.
Depois que a imagem foi divulgada, logo se tornou uma das mais comentadas no Twitter no Brasil. Vários internautas começaram a brincar dizendo que a foto poderia promover a paz mundial. 
Um internauta escreveu: "Selando a paz mundial, Lady Gaga, vencedora, posa ao lado de Madonna em after party do Oscar (festa pós-Oscar)". Outra comentou:  "É sempre bom deixar algumas desavenças no passado e ser feliz, e é isso que elas estão fazendo."
Até a atriz Flávia Alessandra, a Rita da novela "O Sétimo Guardião" (Globo), comentou: "Eu queria estar assim com a Madonna que eu gosto."
O clima ficou pesado entre as duas estrela do pop em 2011, quando Madonna criticou Gaga em várias oportunidades dizendo que a música "Born This Way", da jovem cantora, era uma cópia de "Express Yourself", música sua de 1989. Ela também disse que a composição de Gaga era simplista. 
Gaga respondeu a Madonna em seu documentário "Gaga, Five Foot Two", da Netflix, de 2017. 
"Apesar de todo o respeito que tenho por ela como artista, não consigo entender o fato de ela não querer olhar nos meus olhos e dizer que eu sou simplista ou sei lá o quê. Dizer para mim que eu sou uma bosta pela mídia é como um cara passar um bilhete através de um amigo dizendo que ele acha você linda."

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