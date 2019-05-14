Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Lady Francisco segue internada na UTI por complicações após cirurgia

Atriz teve problemas respiratórios no pós-operatório para corrigir uma fratura no osso

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:26

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:26

A atriz Lady Francisco Crédito: Reprodução/Instagram @robertajungmann
Lady Francisco sofreu complicações respiratórias após uma cirurgia para corrigir uma fratura no fêmur e teve de ser internada no domingo, 12. Ela segue na UTI do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, sem previsão de alta.
De acordo com boletim divulgado pelo médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise, o objetivo principal é que a atriz seja liberada da ventilação mecânica.
Aos 79 anos de idade, Lady Francisco atuou como Lorraine, no ano passado, na novela vespertina da TV Globo Malhação: Vidas Brasileiras. Ela começou a extensa carreira em telenovelas em 1972, na antiga TV Tupi, em Jerônimo: o herói do sertão. Nos anos 1990, interpretou a geneticista Yara em Barriga de Aluguel.
A filha da atriz, Andrea Frank, divulgou um texto no Facebook pedindo orações para a mãe. "Como tudo é possível ao que crê, peço a vocês que se juntem em oração comigo e com meu irmão Oscar para que nossa mãezinha possa voltar em breve com toda sua energia e alegria de viver!", escreveu Andrea nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados