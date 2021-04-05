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O astro "vive"

Kurt Cobain é ressuscitado com inteligência artificial para música póstuma

"Drowned in the Sun" é parte de projeto que celebra artistas mortos aos 27 anos e estimula boa saúde mental

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:11
Uma música póstuma do cantor e compositor americano Kurt Cobain foi lançada nesta segunda-feira (5), data em que a morte do artista completa 27 anos. A faixa, intitulada "Drowned in the Sun", foi produzida sob o uso de inteligência artificial.
Kurt Cobain na apresentação do disco
Kurt Cobain na apresentação do disco "MTV Unplugged", do Nirvana Crédito: Reprodução/YouTube
A nova música de Cobain é parte de um projeto da organização canadense Over the Bridge, que surgiu em 2017 e promove ações musicais de incentivo à boa saúde mental.
O projeto "As Fitas do Clube dos 27" celebra músicos que morreram aos 27 anos em meio a crises de saúde mental, como Cobain, que morreu em 1994 devido a um suicídio.
"Drowned in the Sun" foi produzida através de programas digitais como o Google Magenta, além da voz do músico Eric Hogan, cover de Cobain e vocalista na banda Nevermind: The Ultimate Tribute To Nirvana.

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"Quanto mais arquivos MIDI você inserir, melhor será", explica Sean O'Connor, membro do conselho de diretores da Over the Bridge, em entrevista a Rolling Stones. "Então, pegamos cerca de 20 a 30 músicas de cada um de nossos artistas, em arquivos MIDI, e dividimos em gancho, solo, melodia vocal e guitarra base."
Kurt Cobain ganhou fama como vocalista da Nirvana, banda grunge consagrada como um dos maiores nomes da cena musical da década de 1990.

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