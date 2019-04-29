Kim Kardashian faz "chá de bebê zen" com derivado de cannabis

Socialite e modelo Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instragram @kimkardashian

Kanye West

, 41, e

Kim Kardashian

, 38, já iniciaram as comemorações para a chegada do quarto filho do casal, que nascerá de uma barriga de aluguel.

"Eu pensei que seria meio ridículo fazer um quarto chá de bebê. Mas eu pensei: 'estou enlouquecendo muito tendo um quarto filho'", disse Kim ao portal E! Entertainment.

"Então, por eu estar ficando doida e o bebê estar chegando, tipo, em duas semanas, eu pensei 'Há melhor forma de celebrar do que com um pouco de canabidiol?". A substância citada é usada para alívio de ansiedade, sem deixar a pessoa que a usa alterada.

No chá de bebê, os convidados sentaram-se e deitaram-se em tapetes ao ar livre para praticar yoga e meditação. Além disso, eles puderam fazer óleos e sais de banho com canabidiol e flores, em uma sessão de aromaterapia.

A decoração do local foi predominantemente azul e as lembrancinhas do evento foram chinelos da marca Yeezy. "Achei que seria legal a gente ficar zen em um sábado", disse Kim.

"A cannabis era certificada pelo conselho e os médicos responderam às perguntas dos convidados. Eles trouxeram algumas de suas marcas parceiras favoritas para proporcionar um canabidiol de alta qualidade e cultivado organicamente no spa Yeezy. Foi lindo", disse uma fonte próxima ao E!.