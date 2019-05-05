Kevinho posa só de cueca após cirurgia e volume agita a web

foi submetido a umapara remoção do apêndice. Ele decidiu ir às redes sociais para mostra ado procedimento, mas os internautas só tiveram olhos para odo cantor.

"Comentem aí o que salvaria o dia de vocês? Obs: Recuperando da cirurgia", escreveu ele, que logo foi respondido: "Salve a gente colocando uma calça". Outro, brincou: "Tira esse desodorante daí que você não nos engana".