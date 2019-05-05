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Na brincadeira

Kevinho posa só de cueca após cirurgia e volume agita a web

Cantor foi mostrar a cicatriz da cirurgia, mas outra coisa na foto é que chamou a atenção dos internautas

Publicado em 

05 mai 2019 às 20:44

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 20:44

Kevinho foi submetido a uma cirurgia de urgência para remoção do apêndice. Ele decidiu ir às redes sociais para mostra a cicatriz do procedimento, mas os internautas só tiveram olhos para o volume que surgiu na cueca do cantor. 
"Comentem aí o que salvaria o dia de vocês? Obs: Recuperando da cirurgia", escreveu ele, que logo foi respondido: "Salve a gente colocando uma calça". Outro, brincou: "Tira esse desodorante daí que você não nos engana". 

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