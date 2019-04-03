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NO BRASIL

Keanu Reeves visita SP e se reúne com prefeito e governador

Americano quer gravar série de TV na capital paulista

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:47

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:47
03/04/2019 - O governador de São Paulo, João Doria, participa de reunião com o ator norte-americano Keanu Reeves, Sec. Sérgio Sá Leitão, Letícia Bragaglia, realizada no Palácio dos Bandeirantes Crédito: Gilberto Marques/Governo do Estado de São Paulo
O ator Keanu Reeves, 54, desembarcou nesta terça-feira (2) em São Paulo para encontros com o prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), e com o governador, João Doria (PSDB).
Da reunião com Covas também participaram o secretário de cultura Alê Youssef e a presidente da SPcine e cineasta Laís Bodanzky. Na conversa, Reeves diz que deseja gravar uma série de TV em São Paulo. 
Por volta das 12h desta quarta, o ator se encontrou com João Dória, mas o motivo da visita ainda não foi divulgado. 
O ator já passeou pela cidade e tirou selfies com fãs e com funcionários do Santo Grão Café, na Oscar Freire. 
03/04/2019 - O ator Keanu Reeves, 54, encontrou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e o governador, João Doria (PSDB) Crédito: Gilberto Marques/Governo do Estado de SP

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