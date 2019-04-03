Keanu Reeves visita SP e se reúne com prefeito e governador

O ator Keanu Reeves, 54, desembarcou nesta terça-feira (2) em São Paulo para encontros com o prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), e com o governador, João Doria (PSDB).
Da reunião com Covas também participaram o secretário de cultura Alê Youssef e a presidente da SPcine e cineasta Laís Bodanzky. Na conversa, Reeves diz que deseja gravar uma série de TV em São Paulo.
Por volta das 12h desta quarta, o ator se encontrou com João Dória, mas o motivo da visita ainda não foi divulgado.
O ator já passeou pela cidade e tirou selfies com fãs e com funcionários do Santo Grão Café, na Oscar Freire.