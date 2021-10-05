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Karol Conka revela namoro com ex de Jojo Todynho

Relação da funkeira com o jogador terminou após suposta traição

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 08:49
Karol Coin
Karol Conka e Polidoro Júnior Crédito: Reprodução/Instagram
Karol Conká, 35, é uma nova mulher. A cantora, que foi considerada a grande vilã do Big Brother Brasil 21 (Globo), está de namorado novo. Trata-se do jogador Polidoro Júnior, 25, que atualmente está no Boavista Sport Club.
O relacionamento foi anunciado nas redes sociais de Carlinhos Maia, 30, com quem o novo casal curtiu os últimos dias em Alagoas. "A gente começou a conversar, ele pediu meu número e foi", disse a cantora sobre o começo da relação.
"Temos muitos amigos em comum, então a gente se sentiu à vontade", completou o atleta. "Foi como se a gente se conhecesse já."
O jogador ficou conhecido neste ano por manter um brevíssimo namoro com Jojo Todynho, 24. A relação foi comunicada aos fãs no dia 3 de abril, um sábado, e o fim se deu dois dias depois, na segunda-feira 5 de abril.
Na época, a modelo Cristina Mendonça, 29, contou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que também estava se relacionando com Polidoro e que ficou surpresa ao saber do namoro com Jojo. "Descobri como todo mundo, pelas redes sociais, Instagram dela, porque eu também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela", disse à publicação.
Polidoro nega que tivesse uma relação com Mendonça e disse ter apenas ficado com ela. Ele registrou um boletim de ocorrência contra a modelo, mas o namoro com Jojo não voltou.

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