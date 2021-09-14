Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Karol Conka estrela comercial do 'Esquadrão Suicida'

A produção da DC Comics chegou ao catálogo de streaming da HBO Max

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 09:40
A cantora Karol Conká
A cantora Karol Conká Crédito: Lana Pinho/Divulgação
A cantora Karol Conka está na publicidade do filme Esquadrão Suicida, que estreou na plataforma de streaming HBO Max. A rapper interpreta uma personagem inspirada em Amanda Waller - papel de Viola Davis no filme - e escolhe os integrantes do novo esquadrão.
Ela então sugere que a Cuca, a vilã do Sítio do Pica-Pau Amarelo, faça parte da equipe. "E ela já vem vacinada", ironiza a rapper.
No novo filme do Esquadrão Suicida, o diretor James Gunn recebeu a missão de recriar a história, portanto é completamente diferente da produção anterior da DC Comics.
Gunn traz figuras conhecidas como Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, mas apresenta também novos personagens como o Polka-Dot Man (Homem das Bolinhas ou Bolinha no Brasil).
O roteiro começa na prisão de Belle Reve, onde os vilões estão determinados a fugir. Para isso, eles se unem à Força Tarefa X, conhecida pelas missões suicidas.
"Atravessando uma selva repleta de adversários e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de busca e destruição na qual eles só têm o coronel Rick Flag no local para forçá-los a se comportar e os técnicos do governo de Amanda Waller em seus ouvidos, rastreando cada movimento. E, como sempre, ao menor passo em falso, eles estarão mortos - seja nas mãos de seus oponentes, de um companheiro de equipe ou da própria Waller. Se alguém estiver fazendo alguma aposta, a jogada inteligente será apostar contra todos eles", diz a sinopse.

Veja Também

Karol Conká, após 4 meses de 'BBB 21', desabafa: 'hoje consigo sorrir'

Karol Conká diz que não foge das raízes e se sente sua melhor amiga

Karol Conká diz que toda a raiva contra ela deveria se centrar em Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos DC Karol Conká
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados