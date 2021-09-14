Karol Conka estrela comercial do 'Esquadrão Suicida'

A cantora Karol Conká Crédito: Lana Pinho/Divulgação

A cantora Karol Conka está na publicidade do filme Esquadrão Suicida, que estreou na plataforma de streaming HBO Max. A rapper interpreta uma personagem inspirada em Amanda Waller - papel de Viola Davis no filme - e escolhe os integrantes do novo esquadrão.

Ela então sugere que a Cuca, a vilã do Sítio do Pica-Pau Amarelo, faça parte da equipe. "E ela já vem vacinada", ironiza a rapper.

No novo filme do Esquadrão Suicida, o diretor James Gunn recebeu a missão de recriar a história, portanto é completamente diferente da produção anterior da DC Comics.

Gunn traz figuras conhecidas como Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, mas apresenta também novos personagens como o Polka-Dot Man (Homem das Bolinhas ou Bolinha no Brasil).

O roteiro começa na prisão de Belle Reve, onde os vilões estão determinados a fugir. Para isso, eles se unem à Força Tarefa X, conhecida pelas missões suicidas.