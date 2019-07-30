Julio Iglesias nega exame de DNA, mas deve assumir filho de 43 anos

Ao que tudo indica, Javier Sanches, de 43 anos, é mesmo filho do cantor Julio Iglesias, de 75 anos. Apesar de o artista se negar a fazer o teste de DNA depois de um longo processo travado na Justiça da Espanha, advogados conseguiram uma amostra do material genético de um dos filhos do músico por meio de uma garrafa.
Segundo informações de Amaury Jr, o exame mostrou que eles são meio irmãos, o que indicaria positivo para a paternidade de Iglesias. De acordo com o colunista, Javier é fruto de um caso de juventude do cantor com sua mãe, Maria Edite Santos.
O caso segue na esfera judicial, mas ao que tudo indica o cantor terá que assumir o filho.