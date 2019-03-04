Juliana Paes e Deborah Secco dão 'selinho' na Sapucaí durante desfile

O ideal é que as rainhas de baterias sigam o desfile firmes, sem dispersar durante a passagem pelo sambódromo. Mas, rainha que é rainha pode até beijar na boca, e foi o que fez a dona do posto da Grande Rio, neste domingo (3).
Durante desfile da sua escola pela Marquês de Sapucaí, Juliana Paes, 39, se aproximou da grade e protagonizou um "selinho" com a também atriz Déborah Secco, 39. O momento foi flagrado por câmeras de paparazzi e espectadores que estavam por perto.
"Que orgulho! Que rainha!', escreveu Deborah Secco ao compartilhar o momento em seu perfil no Instagram Stories -ferramenta da rede social em que as publicações desaparecem após 24 horas.
Na Sapucaí, enquanto Juliana Paes foi rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, Deborah Secco foi rainha do camarote Allegria.