Juliana Paes e Deborah Secco dão 'selinho' na Sapucaí durante desfile

O ideal é que as rainhas de baterias sigam o desfile firmes, sem dispersar durante a passagem pelo sambódromo. Mas, rainha que é rainha pode até beijar na boca, e foi o que fez a dona do posto da Grande Rio, neste domingo (3).

Durante desfile da sua escola pela Marquês de Sapucaí, Juliana Paes, 39, se aproximou da grade e protagonizou um "selinho" com a também atriz Déborah Secco, 39. O momento foi flagrado por câmeras de paparazzi e espectadores que estavam por perto.

"Que orgulho! Que rainha!', escreveu Deborah Secco ao compartilhar o momento em seu perfil no Instagram Stories -ferramenta da rede social em que as publicações desaparecem após 24 horas.