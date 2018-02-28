Isadora Pompeo: jovem de 18 anos é aposta musical do Google: "Degrau de maturidade" Crédito: Musile Records/Divulgação

A ideia de criar um canal no YouTube nem foi de Isadora Pompeo, de 18 anos, quando ela tinha ainda 16. Foi o irmão da atual cantora - que movimenta streaming e integra a lista do Google de apostas musicais para este ano - que a incentivou a partir para o mundo virtual. Ainda com produções caseiras e simples, ela conquistou 1,3 milhão de inscritos e mais de 100 milhões de visualizações ao todo.

Mas, como funciona essa história de ser uma aposta do Google? É que, desde o ano passado, o buscador seleciona, anualmente, 20 apostas musicais de diversos ritmos. Para chegar ao resultado, dados sobre a quantidade de execuções na plataforma de streaming, visualizações no YouTube, procura no Google e presença nas redes sociais foram analisados. Inclusive, em 2017, uma das apostas da empresa foi a cantora IZA, dona de hits como "Esse brilho é meu" e "Pesadão".

Desta vez, Isadora foi um desses nomes que apareceu na lista divulgada pelo site Google Play Música, que tem ainda uma outra cantora que se enquadrou na categoria gospel.

Para ela, o empurrãozinho do irmão foi essencial. "Diferente do que todos pensam, eu era muito tímida. Meu irmão e minha família sempre me incentivaram muito quanto à minha escolha musical e também espiritual", comenta. Isadora também diz ser inexplicável o fato de ela ser uma das apostas do Google. "Eu sonhava com coisas como esse, mas não imaginava que aconteceria tão cedo. Além de ser um favor imerecido, também é um privilégio muito grande", frisa.

No entanto, ela avalia que lidar com todo esse sucesso é um desafio. A cantora destaca que, apesar de tudo, as atitudes que ela tem que tomar a estão levando a um patamar mais elevado de maturidade. "Só posso ser extremamente grata a Deus e a todos que têm me recebido com tanto amor", conclui.

"Todos nós passamos por momentos de crises, principalmente na adolescência", conta Isadora, se referindo às dificuldades que já enfrentou nesses anos que já coleciona de carreira. Mas, segundo ela, largar tudo nunca foi uma opção. "Sempre amei o que fiz. Desde muito pequenos, meu irmão e eu, nos interessamos pela área musical, tanto que hoje ele é baterista da minha banda. Mas a família toda da minha mãe puxa também para esse lado e isso, com certeza, afetou minha decisão", avalia.

Seja você! O mundo está cheio de pessoas iguais. Por isso, tenho certeza que o que vai gerar conteúdo é o quão interessante você está sendo Isadora Pompeo, cantora de 18 anos

Gazeta Online, aponta que com tudo o que está acontecendo na própria vida é inevitável a mudança de rotina. De acordo com ela, o comportamento muda, as ideias mudam e os cuidados triplicam. A responsabilidade, segundo a cantora, tem a tornado uma pessoa melhor. "O tempo livre eu uso para ensaio, preparo vocal... E às vezes a gente até tenta ir à academia (risos)", diz. Isadora, em entrevista exclusiva ao, aponta que com tudo o que está acontecendo na própria vida é inevitável a mudança de rotina. De acordo com ela, o comportamento muda, as ideias mudam e os cuidados triplicam. A responsabilidade, segundo a cantora, tem a tornado uma pessoa melhor. "O tempo livre eu uso para ensaio, preparo vocal... E às vezes a gente até tenta ir à academia (risos)", diz.

A jovem acaba de lançar um álbum pela Musile Records que batizou de "Pra te Contar os Meus Segredos". "É um projeto bem intimista, mas já não vejo a hora de começar algo novo. A cabeça não para de trabalhar", conta, às gargalhadas. Ela adianta que 2018 é ano de novidades e que projetos "lindos", como ela mesma classifica, estão por vir.

Existe fórmula para crescer tão rápido? Isadora não tem certeza, mas acredita que você precisa ter certeza de quem é e o que nasceu para fazer. Ela indica que não é legal fazermos algo porque está na moda. "Seja você! Não queira parecer com ninguém. O mundo está cheio de pessoas iguais. Por isso, tenho certeza que o que vai gerar conteúdo é o quão interessante você está sendo", completa.

CANTORA TEM VONTADE DE CONHECER O ESPÍRITO SANTO

Gazeta Online se tem vontade de conhecer o Espírito Santo. Ela acha que seria incrível ver de perto as belezas capixabas e tem certeza de que quando vier vai viver um momento único e memorável. "Olha que nome lindo!", exclama ela, quando foi questionada pela reportagem dose tem vontade de conhecer o Espírito Santo. Ela acha que seria incrível ver de perto as belezas capixabas e tem certeza de que quando vier vai viver um momento único e memorável.