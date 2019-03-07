José Loreto e Débora Nascimento marcam encontro, diz revista

O término de José Loreto e Débora Nascimento, de longe, está entre os que gerou mais bafafá na internet nos últimos anos. Considerações à parte, segundo informações da revista Contigo!, os dois fizeram contato e marcaram uma conversa para falarem do futuro da relação.
Há alguns dias já circula entre as rodas de conversa dos amigos do ex-casal que os dois podem reatar o relacionamento a qualquer momento.
De acordo com a Contigo!, Débora está no Uruguai, onde passou o carnaval bem longe dos holofotes brasileiros. Para isso, teve que ir à direção de "Verão 90" - novela da Globo em que está atuando - para pedir uma folguinha para cair na folia descansando.