José Loreto e Débora Nascimento marcam encontro, diz revista

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O término de José Loreto e Débora Nascimento, de longe, está entre os que gerou mais bafafá na internet nos últimos anos. Considerações à parte, segundo informações da revista Contigo!, os dois fizeram contato e marcaram uma conversa para falarem do futuro da relação.

Há alguns dias já circula entre as rodas de conversa dos amigos do ex-casal que os dois podem reatar o relacionamento a qualquer momento.