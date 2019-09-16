50 anos do telejornal

Jornal Nacional: Philipe Lemos viaja para o Rio nesta terça

Na quarta-feira (18), o âncora do ES1, da TV Gazeta, começa a se preparar para estar à frente do JN no próximo sábado (21)

Publicado em 

16 set 2019 às 08:18

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 08:18

Jornalista Philipe Lemos no estúdio da Rádio CBN Vitória. Crédito: Matheus Zardini
Está chegando a hora. Philipe Lemos, âncora da TV Gazeta, viaja nesta terça-feira (17) para o Rio de Janeiro. No próximo sábado (21), o jornalista vai apresentar o Jornal Nacional, como parte das comemorações dos 50 anos do telejornal de maior audiência do país.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, Philipe contou que embarca durante à noite desta terça-feira. Na próxima quarta-feira (18), ele começa a se preparar para estar à frente do JN no próximo sábado (21)
"Estou levando os capixabas comigo. É uma conquista nossa, não é uma conquista só do Philipe", comentou o jornalista, que é natural da Paraíba, mas mora mo Espírito Santo desde os 2 anos de idade.
Philipe é repórter da TV Gazeta há 13 anos. Em 2 de fevereiro de 2009 passou a ser apresentador da afiliada da Globo no Espírito Santo e, em seguida, também começou a atuar na edição dos programas.
O âncora da TV Gazeta vai comandar o JN ao lado da jornalista Ana Lídia Daíbes, de Rondônia. Desde o final de agosto, a Rede Globo realiza um rodízio de apresentadores com os jornalistas de todas as afiliadas da emissora. Philipe foi escolhido para apresentar o telejornal no próximo sábado.
Já na quarta-feira (18), às 14h, o apresentador da TV Gazeta vai participar de uma reunião que os editores do Jornal Nacional fazem todos os dias com as 'praças' da Globo, em que definem o que vai ao ar no telejornal.
"Participo dessa reunião, faço uma interação com a equipe, cinegrafistas, editores. Depois fazemos o piloto, que é uma gravação como se estivesse apresentando. Faço isso há 13 anos, mas com a equipe que eu conheço. Então é diferente e é importante essa interação antes', relata Philipe.
Já está quase tudo pronto para sábado. Philipe Lemos enviou imagens de três modelos de terno para a Globo e a emissora já escolheu os figurinos que ele vai usar no sábado e também na sexta-feira (20). 
A roupa é minha, mas são eles que definem. Mandei três modelos de terno e eles aprovaram dois
Philipe Lemos, âncora do ES1
Na sexta, Philipe e Ana Lídia serão apresentados no Jornal Nacional pelo Rodrigo Bocardi e Renata Vasconcellos (o titular e editor-chefe do JN, William Bonner, está de férias).
"Na sexta-feira, eles passam um pouco da nossa história. Vão mostrar cenas da nossa redação", explica o jornalista, que está empolgado com a experiência. "Estou indo apresentar o jornal que William Bonner e Renata Vasconcellos levam as notícias todos os dias. A ficha ainda não caiu", brinca Philipe.

