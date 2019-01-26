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Jonas Torres publica vídeo e faz homenagem ao irmão, Caio Junqueira

O ator Caio Junqueira morreu na madrugada da última quarta-feira (23) depois de ficar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. O ator sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro no Aterro do Flamengo.

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 18:02

Publicado em 

26 jan 2019 às 18:02
Jonas Torres publica vídeo e faz homenagem ao irmão, Caio Junqueira Crédito: Munir Chatack
No dia seguinte ao falecimento do irmão, Caio Junqueira, 42, o também ator Jonas Torre, 44, usou as redes sociais para prestar uma homenagem.
Ele publicou um vídeo de família no qual Junqueira aparece deitado no chão, brincando com a sobrinha. Nas imagens, eles fazem uma guerra de almofadas enquanto a pequena ri.
"Assim... Alegre, tio, irmão, filho e amigo... Assim vai ficar para sempre no meu coração", escreveu. "Te amo, meu irmão! Luz e paz na sua subida. A gente toma conta aqui embaixo".
Junqueira morreu na madrugada da última quarta-feira (23) depois de ficar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. O ator sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro no Aterro do Flamengo.
No dia do acidente, Caio Junqueira perdeu o controle do carro e acabou capotando o veículo. Ele estava sozinho e teve duas fraturas expostas.
O enterro do ator reuniu nomes como Mariana Ximenes, Louise Cardoso, Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Santoro e Danton Mello.

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