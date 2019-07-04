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Hollywood

Jolie não pensa em voltar com Pitt nem em ter um novo namorado

A atriz está solteira desde 2016, após o término com o ator Brad Pitt

Publicado em 

03 jul 2019 às 22:14

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 22:14

Angelina Jolie Crédito: Divulgação
A atriz Angelina Jolie, 44, não pensa em namorar novamente. Pelo menos por enquanto. De acordo com o site Hollywood Life, a artista quer dar uma reviravolta na carreira e um novo romance está descartado.
Fontes ligadas ao site afirmam que ela está feliz com o rumo que a sua vida tem tomado. O fato de, desde 2016, ano em que Brad Pitt e Angelina Jolie terminaram, não ter se relacionado com ninguém é uma opção dela. 
> Com Angelina Jolie, continuação de 'Malévola' ganha 1º trailer
Já Brad Pitt teve o nome atrelado a muitas mulheres, dentre elas Jennifer Aniston e Charlize Theron.
Ainda segundo a imprensa estrangeira, um retorno para o ex-marido, com quem tem seis filhos, está descartado. Ela está muito feliz solteira.
> Brad Pitt presenteia Jennifer Aniston com mansão milionária

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