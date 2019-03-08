Joe Jonas e Sophie Turner marcam data de casamento

08/03/2019 - Joe Jonas e Sophie Turner estão juntos há três anos Crédito: Instagram/@joejonas

Joe Jonas, 29, e Sophie Turner, 23, anunciaram no programa do ator James Corden que já têm a data de casamento definida.

Os fãs ficaram surpresos porque a cerimônia está mais próxima do que imaginavam: foi divulgado que ela acontecerá no verão dos Estados Unidos, que começa em meados de junho e vai até o final de setembro.

Joe disse que a data foi pensada em cima dos "erros" do casamento de Kevin, que foi o primeiro dos três irmãos a se casar, em 2009. "Teve uma nevasca durante o casamento do Kevin, então talvez seja bom não casar em dezembro", brincou.

O Jonas também ironizou o fato do irmão Nick ter tido três festas de casamento, após a cerimônia com a atriz indiana Priyanka Chopra em dezembro de 2018. Na entrevista, questionado sobre o que aprendeu com a festa do irmão, ele respondeu: "Eu diria: faça apenas uma. Uma e acabou".