João Gordo tem alta após ser internado na UTI com pneumonia

05/06/2019 - João Gordo, vocalista do Ratos de Porão Crédito: Instagram/@ratosdeporao

O vocalista e apresentador João Gordo recebeu alta do hospital em que estava internado em São Paulo, desde a semana passada, quando chegou a ficar na UTI por conta de pneumonia. A esposa do roqueiro, Vivi Torrico, anunciou a notícia em seu Instagram.

"E finalmente JG (João Gordo) teve alta!! Ainda tem um período de recuperação e cuidados, exames e retornos médicos, mas está tudo bem", disse ela, tranquilizando os seguidores e fãs do líder do Ratos de Porão após pouco mais de uma semana de internação.

Vivi agradeceu à equipe do hospital e às mensagens de apoio. Na terça (18), João Gordo postou foto do carinho que recebeu da família. "A preocupação das minhas crianças tem mais efeito que qualquer terapia".

A mulher do vocalista chegou a cobrá-lo por um melhor cuidado de sua saúde, no post em que revelou que ele passou três dias na UTI. João Gordo vinha de uma gripe não resolvida e viu seus índices glicêmicos se alterarem quando o amigo Andre Matos, ex-vocalista do Angra, morreu.

"Tome jeito e se cuide por favor!", postou Vivi, na ocasião. Ao UOL, explicou: "João é um eterno adolescente, então, ele não toma todos os devidos cuidados, e acha que está tudo bem, às vezes não entende a gravidade de certas questões. Dessa vez, os filhos o viram na UTI, ficaram abalados, então quero realmente que ele tome mais consciência".