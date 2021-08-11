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Jennifer Aniston e David Schwimmer estão juntos, afirma revista britânica

Após viverem um romance conturbado em 'Friends', os atores assumiram uma queda mútua

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:08
Jennifer Aniston abre conta no Instagram e sua primeira foto é com seu ex-colegas de elenco da série
Jennifer Aniston posa com os colegas de elenco da série "Friends" Crédito: Instagram/@jenniferaniston
Jennifer Aniston e David Schwimmer admitiram que têm uma queda um pelo outro durante o especial de 25 anos da icônica série Friends, exibido em maio. Após dez anos encenando um romance conturbado entre Rachel e Ross, os atores estão juntos, afirmou nesta segunda-feira, 9, a revista britânica Closer.
Uma fonte revelou à revista que "após o especial, ficou claro que relembrar o passado despertou sentimentos para ambos e que a química que eles sempre tiveram que enterrar ainda estava lá. Eles começaram a enviar mensagens de texto imediatamente após as filmagens e, apenas no mês passado, David saiu de sua casa em Nova York para ver Jen em Los Angeles".
Segundo a publicação, eles têm passado um tempo na casa dela, preparando jantares, desfrutando de bons momentos juntos, conversando e rindo. "Eles também foram vistos bebendo vinho, conversando profundamente, enquanto caminhavam em torno de um dos vinhedos favoritos de Jen em Santa Bárbara, onde estava claro que havia muita química entre eles."
Durante a reunião transmitida pela HBO Max, o apresentador James Corden perguntou se houve algum envolvimento durante o programa entre os seis atores principais. Nesse momento, Jennifer e David se entreolharam e o ator admitiu o crush. "Na primeira temporada eu tive uma grande queda pela Jen", disse ele. Ao que a atriz admitiu que foi recíproco.
"Lembro de uma vez ter dito a David que seria uma pena se a primeira vez que nos beijássemos fosse em rede nacional", contou ela. "E, claro, a primeira vez que nos beijamos foi naquela cafeteria. Então, canalizamos nossa adoração e amor para Ross e Rachel!".
As suspeitas de um romance atual entre os dois se intensifica com as suas postagens parecidas nas redes sociais na última semana. David aparece em uma na foto com a camiseta para promover a sitcom e marcou Jennifer. Já Jennifer postou uma brincadeira com uma fala de Friends que marcou o casal na série: "Para que const... nós NÃO estávamos dando um tempo".

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