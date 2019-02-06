Ivete Sangalo e Claudia Leitte gravam coreografia de 'Lambada'

"O Carnaval promete". E quem garante é a cantora Ivete Sangalo, 45, que volta à folia neste ano após dar à luz gêmeas Helena e Marina no sábado de Carnaval de 2018 - na época, a artista havia entrado de licença maternidade cerca de um mês antes.

Às vésperas do Carnaval deste ano, uma das "promessas" da artista para a folia é o clipe de "Lambada (Corpo Molinho)", hit lançado no fim do ano passado ao lado da cantora Claudia Leitte, 38. As cantoras divulgarão o clipe da canção nesta quinta-feira (7).

Mas as duas cantoras de axé ainda prometem mais: um vídeo com a coreografia da música com o passo a passo sendo executado - também - pela humorista Dani Calabresa e pelo professor de dança de celebridades Justin Neto.

Em suas redes sociais, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que neste domingo (3) anunciou sua terceira gestação, deram "spoilers" da coreografia que, como diz o título, é em ritmo de lambada e tem muito "coxa com coxa".

"Uma mamãe linda dessa, bicho! Que delícia a gente gravando essa coreografia. Ficou demais", escreveu Ivete Sangalo na legenda de uma foto em que as duas aparecem abraçadas.