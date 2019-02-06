Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Ivete Sangalo e Claudia Leitte gravam coreografia de 'Lambada'

Clipe da parceria entre as cantoras tem participação de Dani Calabresa e será divulgado nesta quinta-feira (7)

Publicado em 

06 fev 2019 às 20:50

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 20:50

"O Carnaval promete". E quem garante é a cantora Ivete Sangalo, 45, que volta à folia neste ano após dar à luz gêmeas Helena e Marina no sábado de Carnaval de 2018 - na época, a artista havia entrado de licença maternidade cerca de um mês antes. 
Às vésperas do Carnaval deste ano, uma das "promessas" da artista para a folia é o clipe de "Lambada (Corpo Molinho)", hit lançado no fim do ano passado ao lado da cantora Claudia Leitte, 38. As cantoras divulgarão o clipe da canção nesta quinta-feira (7).
Mas as duas cantoras de axé ainda prometem mais: um vídeo com a coreografia da música com o passo a passo sendo executado - também - pela humorista Dani Calabresa e pelo professor de dança de celebridades Justin Neto.
Em suas redes sociais, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que neste domingo (3) anunciou sua terceira gestação, deram "spoilers" da coreografia que, como diz o título, é em ritmo de lambada e tem muito "coxa com coxa".
"Uma mamãe linda dessa, bicho! Que delícia a gente gravando essa coreografia. Ficou demais", escreveu Ivete Sangalo na legenda de uma foto em que as duas aparecem abraçadas.
Claudia Leitte também retribuiu os agradecimentos ao publicar foto da dupla na mesma rede social. "Sempre foi lindo! Desde o desejo, passeando pela música, culminando naquele show maravilhoso que você fez, que vibe! É muito natural que esses encontros sejam assim, mágicos! Que festa massa essa que a gente faz, viu?", disse a cantora ao se referir a gravação do DVD "Live Experience", que aconteceu em São Paulo, em dezembro do ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados