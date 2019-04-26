Imigração francesa barra Gracyanne Barbosa após suspeitar de pó

Gracyanne Barbosa gastou mais tempo do que o que previa no aeroporto de Paris, na França. É que a musa foi parada pela imigração para uma inspeção de drogas que os policiais queriam fazer. Com boa parte da alimentação composta por pós, a musa levantou suspeita dos agentes franceses.
Segundo informações da revista Contigo!, a esposa de Belo foi barrada por causa de suplementos que levava na bagagem. Em versões em pó, as substâncias foram inspecionadas pela imigração.
“Ficamos uma hora sendo revistados. Mas é porque a gente traz marmitinha,
, creatina, glutamina... Aí tem que tirar o pó de dentro e colocar lá no negócio para fazer teste, para saber se é anfetamina. Ele perguntou se eu usava drogas... Gente, é só whey! É só meu alimento para uma semana!”, alertou Gracyanne após o episódio.
No final, deu tudo certo e Gracyanne nem teve a dieta prejudicada por causa das suspeitas.