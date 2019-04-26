Imigração francesa barra Gracyanne Barbosa após suspeitar de pó

gastou mais tempo do que o que previa no aeroporto de, na França. É que a musa foi parada pela imigração para uma inspeção deque os policiais queriam fazer. Com boa parte da alimentação composta por pós, a musa levantou suspeita dos agentes franceses.

, creatina, glutamina... Aí tem que tirar o pó de dentro e colocar lá no negócio para fazer teste, para saber se é anfetamina. Ele perguntou se eu usava drogas... Gente, é só whey! É só meu alimento para uma semana!”, alertou Gracyanne após o episódio.